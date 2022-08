Containerwache soll in Borgholz gebaut werden

Um die Situation des Rettungsdienstes im Südkreis schnellstmöglich zu verbessern, soll eine Containerwache im Gewerbegebiet „Am Spiegelberg“ in Borgholz errichtet werden. Der Kreis Höxter rechnet mit Kosten in Höhe von etwa 450.000 Euro.

Kreis Höxter will die Situation des Rettungsdienstes im Südkreis verbessern

Im Gewerbegebiet „Am Spiegelberg“ in Borgholz soll die Rettungswache stationiert werden.

Damit der Bau möglichst zügig starten kann, beschäftigt sich der Kreistag in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 24. August, 17.30 Uhr in der Aula des Kreishauses Höxter, mit dem Thema.