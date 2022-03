Drei weitere Menschen aus dem Kreis Höxter, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind gestorben. Das teilte das Kreisgesundheitsamt am Freitag mit. Außerdem sind 609 neue Fälle per PCR-Test erkannt worden – die Dunkelziffer sei laut Kreis jedoch deutlich höher.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Höxter lag am Freitagmorgen bei 2137, am Donnerstag betrug sie noch 2067 – Tendenz also ebenfalls weiterhin steigend. Die Zahl der aktiven Infektionen im Kulturland betrug am Freitag 4247 – 506 mehr als am Vortag. Als genesen galten am Freitag weitere 100 Menschen.

Der Kreis Höxter meldete darüber hinaus drei weitere Personen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind. „Eine Person war 87 und wohnte in Bad Driburg, eine war 81 und wohnte in Höxter und eine weitere war 84 und wohnte in Steinheim“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie beträgt 25.866. Als genesen gelten mittlerweile 21.430 Menschen. Bis zum Freitag sind bereits 189 Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, gestorben – in den vergangenen Tagen hatte sich die Zahl der Todesfälle im Kreisgebiet immer wieder erhöht.

Nach WB-Informationen sind bislang noch zwei von insgesamt 32 Intensivbetten im Kreis Höxter frei gewesen. Auf den Intensivstationen werden aktuell drei Covid-Patienten behandelt – zwei davon müssen beatmet werden.

Blick in die Städte

Bad Driburg: 491 (+73) aktiv Infizierte, 88 Neuinfektionen, Inzidenz 1872,8.

Beverungen: 490 (+72) aktiv Infizierte, 74 Neuinfektionen, Inzidenz 2457,1.

Borgentreich: 233 (+16) aktiv Infizierte, 23 Neuinfektionen, Inzidenz 1564,5.

Brakel: 616 (+47) aktiv Infizierte, 63 Neuinfektionen, Inzidenz 2449,6.

Höxter: 688 (+102) aktiv Infizierte, 122 Neuinfektionen, Inzidenz 1634,6.

Marienmünster: 96 (+14) aktiv Infizierte, 16 Neuinfektionen, Inzidenz 1142,2.

Nieheim: 188 (+23) aktiv Infizierte, 26 Neuinfektionen, Inzidenz 1792,2.

Steinheim: 223 (+38) aktiv Infizierte, 45 Neuinfektionen, Inzidenz 1022,4.

Warburg: 932 (+94) aktiv Infizierte, 119 Neuinfektionen, Inzidenz 2486.

Willebadessen: 290 (+27) aktiv Infizierte, 33 Neuinfektionen, Inzidenz 2060,3.