Corona-Hilfe und Speerspitze der NATO

ABC-Abwehrbataillon 7 in Höxter bereitet sich auf Einsatz in der schnellen NRF-Eingreiftruppe ab 2022 vor – Manöver mit Holzminden in Munster

Wachsende Spannungen zwischen der NATO und Russland im Ukraine-Konflikt. Neue Kriegsangst durch einen massiven Truppenaufmarsch der Russen an der Grenze zur Ostukraine mit Eroberungsplänen für 2022. Weitere Wirtschaftssanktionen des Westens. Das ist die bedrohliche weltpolitische Gemengelage, in der sich auch Deutschland und die Bundeswehr mitten im Geschehen befinden. Im ABC-Abwehrbataillon 7 in Höxter schauen die Soldaten besonders intensiv auf die aktuelle Lage. Die auslandserfahrenen Höxteraner stehen von Herbst 2022 bis ins Jahr 2024 erneut an der Spitze der schnellen Eingreiftruppe »Nato Response Force« (NRF), und da ist jede Krise weltweit stets im Fokus der Truppe und könnte konkret innerhalb weniger Tage einen gefährlichen Einsatz bedeuten.