Corona-Impfzentren in Warburg und Lütmarsen schließen

Der Bedarf an Schutzimpfungen gegen das Coronavirus in den Impfstellen ist landesweit deutlich zurückgegangen. Vor diesem Hintergrund hat das NRW-Gesundheitsministerium das baldige Auslaufen der ergänzenden Impfangebote entsprechend des lokalen Bedarfs festgelegt - auch die Zentren des Kreises Höxter in Lütmarsen und Warburg schließen bald.

„Auch in den beiden Impfstellen im Kreis Höxter ist die Nachfrage äußerst gering. Letzte Woche haben sich nur 125 Menschen in den beiden Impfstellen in Lütmarsen und Warburg impfen lassen“, erklärt der Leiter der Koordinierungsgruppe Covid Impfeinheit des Kreises Höxter (KoCi), Matthias Potthoff. Aufgrund der anhaltend geringen Nachfrage werden deshalb nach den Vorgaben des Landes beide Impfstellen im Kreis Höxter in Kürze schließen.

In der Impfstelle in Warburg können Impftermine noch bis Sonntag, 20. November, wahrgenommen werden. In Lütmarsen wird wegen der geringen Nachfrage nur noch freitags geimpft. Dort können Impftermine noch bis zum 9. Dezember gebucht werden. „Es sind noch viele Termine frei“, so Potthoff.

Matthias Potthoff (Leiter der Koordinierungsgruppe Covid Impfeinheit des Kreises Höxter) und Thomas Stock (rechts/Koordinierungsgruppe) vor der Kreis-Impfstelle in der alten Schule in Lütmarsen. Foto: Michael Robrecht

Für Dr. Jens Grothues vom Vorstand des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe ist das geringe Interesse am staatlichen Impfangebot einfach zu erklären. „Die Impfquote im Kreis Höxter war von Anfang an sehr hoch. Viele Menschen in der Region sind bereits zum vierten Mal gegen das Coronavirus geimpft. Das ist vor allem auch dem tatkräftigen Einsatz der niedergelassenen Ärzte zu verdanken“, so Dr. Grothues. Denn zwischenzeitlich sei die Schutzimpfung gegen Covid-19 wie jede andere Impfung auch reibungslos in die normale Regelversorgung übergegangen.

Matthias Potthoff, Leiter Koordinierungsgruppe Covid-Impfeinheit, vor der Impfstelle in Warburg. Foto: Ralf Benner

In Deutschland waren zur schnellen Schutzimpfung der Bevölkerung zusätzliche staatliche Impfstrukturen geschaffen worden. „Sie haben einen sehr wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Impfkampagne geleistet“, erklärt der frühere medizinische Leiter des ehemaligen Impfzentrums des Kreises Höxter in Brakel. Diese Ergänzung zur Regelversorgung durch die niedergelassenen Arztpraxen sei jetzt nicht mehr notwendig.

Impftermine buchen

Impftermine in einer der beiden Impfstellen können telefonisch gebucht werden unter der 05271/9651111 oder online unter www.impfungen.kreis-hoexter.de. Mitzubringen sind der Personalausweis, die Krankenkassenkarte, der Impfpass beziehungsweise die Unterlagen zum Nachweis der bisherigen Coronaschutzimpfungen sowie gegebenenfalls der Nachweis einer länger als sechs Monate zurückliegenden Coronainfektion und gegebenenfalls notwendige medizinische Unterlagen. Wer den Termin online bucht, sollte nicht vergessen, den Anmeldebogen auszudrucken und zur Impfung mitzubringen.