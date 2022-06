Corona-Infektionen im Kreis Höxter steigen deutlich an

178 neue Corona-Infektionen hat das Kreisgesundheitsamt am Freitag gemeldet. Die Zahl der aktiv Infizierten stieg im Vergleich zum Donnerstag um 176 auf 758. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag um Mitternacht bei 395.

178 neue Fälle am Freitag gemeldet

Insgesamt haben sich damit seit Beginn der Pandemie 38.701 Menschen mit dem Virus angesteckt. 37.738 sind wieder genesen, 205 Personen sind im Zusammenhang mit dem Viurs verstorben. Experten gehen allerdings davon aus, dass es abweichend zu diesen offiziellen Zahlen eine hohe Dunkelziffern an Infektionen gibt.

Besonders stark angestiegen sind die Fälle in Höxter, wo am Freitag 64 neue Infektionen gemeldet wurden, gefolgt von Bad Driburg mit 23.

Blick in die Städte

Bad Driburg: 131 (+23) aktiv Infizierte, 25 Neuinfektionen, Inzidenz 561.

Beverungen: 101 (+13) aktiv Infizierte, 12 Neuinfektionen, Inzidenz 475.

Borgentreich: 51 (+8) aktiv Infizierte, 8 Neuinfektionen, Inzidenz 376.

Brakel: 56 (+11) aktiv Infizierte, 11 Neuinfektionen, Inzidenz 260.

Höxter: 155 (+63) aktiv Infizierte, 64 Neuinfektionen, Inzidenz 428.

Marienmünster: 58 (+14) aktiv Infizierte, 14 Neuinfektionen, Inzidenz 510.

Nieheim: 22 (+4) aktiv Infizierte, 5 Neuinfektionen, Inzidenz 266.

Steinheim: 51 (+12) aktiv Infizierte, 12 Neuinfektionen, Inzidenz 206.

Warburg: 108 (+21) aktiv Infizierte, 20 Neuinfektionen, Inzidenz 353.

Willebadessen: 25 (+7) aktiv Infizierte, 7 Neuinfektionen, Inzidenz 208.

Auffällig ist, dass sich in den vergangenen Tagen vermehrt Menschen mittleren Alters mit dem Coronavirus infizierten. Möglicherweise ein Indiz dafür, dass auch die zahlreichen Feste, die zuletzt gefeiert wurden, zur Verbreitung von Corona beigetragen haben.

Verteilung der Infektionen nach Alter

In den vergangenen sieben Tagen (Stand Donnerstag) waren die Neuansteckungen auf diese Altersgruppen verteilt.

0-9 Jahre: 12 Personen

10-12 Jahre: 32 Personen

20-29 Jahre: 107 Personen

30-39 Jahre: 100 Personen

40-49 Jahre: 87 Personen

50-59 Jahre: 134 Personen

60-69 Jahre: 54 Personen

70-79 Jahre: 17 Personen

80-89 Jahre: 8 Personen

über 90 Jahre: 1 Person

Blick in die Krankenhäusern

Im St.-Josef-Hospital wird derzeit ein Patient behandelt, der mit dem Coronavirus infiziert ist. Die übrigen Krankenhäuser der Hospitalvereinigung sind nach Angaben von Kliniksprecherin Isabell Waschkies coronafrei. "In der vergangenen Woche gab es sogar einen Tag, an dem wir komplett ohne Coronafälle waren", berichtet sie, dass die steigenden Infektionszahlen sich bislang nicht auf die Krankenhäuser ausgewirkt hätten. Das gilt auch für Warburg, wo am Donnerstag im Helios-Klinikum zwei Infizierte auf Normalstation lagen.