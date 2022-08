Kreis Höxter

Die 7-Tages-Inzidenz ist im Kreis Höxter am Samstag auf 380 gefallen. Laut Daten vom Robert Koch-Institut (RKI) wurden 71 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus an diesem Tag gemeldet. Dem stehen 156 Genesene gegenüber. Die Zahl der aktiv Infizierten fällt also um 71 auf jetzt 804. Insgesamt verzeichnet der Kreis Höxter 45.124 bestätigte Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie.

Von Ralf Brakemeier