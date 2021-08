Corona: Stärkster Anstieg seit Wochen im Kreis Höxter

Inzidenz kratzt an der 50er Marke - Problemfall Willebadessen

Kreis Höxter

Einen solchen Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen hat es im Kreis Höxter seit Wochen nicht gegeben. 28 neue Fälle meldete das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg binnen 24 Stunden sprunghaft um 23 Punkte an und lag um Mitternacht bei 47. Von Freitag an gelten im Kreis Einschränkungen.



Von Marius Thöne