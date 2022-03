Corona-Todesfall in Bad Driburg

Insgesamt wurden am Freitag 445 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der aktiv Infizierten stieg um 405 auf 4187. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag um Mitternacht bei 1825.

Blick in die Städte

Bad Driburg: 568 (+38) aktiv Infizierte, 45 Neuinfektionen, 1 Todesfall, Inzidenz 1709.

Beverungen: 490 (+38) aktiv Infizierte, 43 Neuinfektionen, Inzidenz 2044.

Borgentreich: 232 (+39) aktiv Infizierte, 40 Neuinfektionen, Inzidenz 1894.

Brakel: 536 (+44) aktiv Infizierte, 47 Neuinfektionen, Inzidenz 1798.

Höxter: 824 (+82) aktiv Infizierte, 92 Neuinfektionen, Inzidenz 1719.

Marienmünster: 109 (+13) aktiv Infizierte, 14 Neuinfektionen, Inzidenz 1305.

Nieheim: 167 (+27) aktiv Infizierte, 28 Neuinfektionen, Inzidenz 1726.

Steinheim: 257 (+29) aktiv Infizierte, 32 Neuinfektionen, Inzidenz 1181.

Warburg: 782 (+71) aktiv Inifzierte, 79 Neuinfektionen, Inzidenz 1858.

Willebadessen: 222 (+24) aktiv Infizierte, 25 Neuinfektionen, Inzidenz 1435.

Blick auf die Intensivstationen

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser im Kreis Höxter wurden am frühen Freitagvormittag vier Covid-19-Patienten intensivmedizinisch betreut, jeweils zwei in den Krankenhäusern Bad Driburg und Höxter. In Höxter musste ein Corona-Patient beatmet werden. Insgesamt meldete die Katholische Hospitalvereinigung (KHWE) 40 Corona-Patienten auf den Isolierstationen in Bad Driburg, Höxter und Steinheim.