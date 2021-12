Das Kreisgesundheitsamt Höxter hat am Mittwoch einen Corona-Todesfall in Warburg gemeldet. 35 Personen haben sich neu mit dem Virus angesteckt, dem gegenüber stehen 64 Menschen, die als wieder genesen gelten. Die Zahl der aktiv Infizierten sank darum um 30 auf 518. Der Inzidenzwert lag um Mitternacht bei 143,1. Das sind 19 Punkte weniger als am Dienstag.

Die meisten Neuinfektionen (9) wurden in Bad Driburg registriert, gefolgt von Willebadessen (8). Die kreisweit höchste Stadtinzidenz weist Brakel (236) aus, die niedrigste Markienmünster (41).



Blick in die Städte

Bad Driburg: 89 (+4) aktiv Infizierte, 9 Neuinfektionen, Inzidenz 175.



Beverungen: 44 (+1) aktiv Infizierte, 4 Neuinfektionen, Inzidenz 122.

Borgentreich: 32 (-3) aktiv Infizierte, 2 Neuinfektionen, Inzidenz 153.

Brakel: 88 (-4) aktiv Infizierte, 6 Neuinfektionen, Inzidenz 236.

Höxter: 114 (-11) aktiv Infizierte, 2 Neuinfektionen, Inzidenz 95.

Marienmünster: 5 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 41.

Nieheim: 14 (-3) aktiv Infizierte, 1 Neuinfektion, Inzidenz 133.

Steinheim: 41 (-1) aktiv Infizierte, 3 Neuinfektionen, Inzidenz 127.

Warburg: 57 (-15) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, ein Todesfall, Inzidenz 57.

Willebadessen: 34 (+2) aktiv Infizierte, 8 Neuinfektionen, Inzidenz 172.

Intensivstationen

Laut Zahlen des Divi-Intensivregisters werden auf den Intensivstationen (Stand Mittwochvormittag) im Kreis Höxter drei Covid-19-Patienten behandelt, zwei davon müssen beatmet werden. Von den 31 Intensivbetten in Bad Driburg, Warburg und Höxter sind neun frei.

Vermehrt Ansteckungen in Schulen



Laut Zahlen des Landeszentrums für Gesundheit haben sich im Kreis Höxter in den vergangenen sieben Tagen 200 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Davon waren die meisten Kinder- und Jugendliche. In der Altersgruppe der 0 bis 4-Jährigen wurden (Stand Dienstag) 14 Fälle registriert, bei den 5- bis 9-Jährigen waren es 29 und bei den 10- bis 14-Jährigen 27 Fälle.



Bad Driburgs Schulamtsleiter Uwe Damer sagte in der jüngsten Ratssitzung, dass in der Kurstadt in den vergangenen Tagen vermehrt Ansteckungen bei Personen beobachtet worden seine, "die in irgendeiner Art mit Schule zu tun haben". Derzeit seien 24 infizierte Menschen diesem Kreis zuzuordnen. In der Kurstadt gibt es derzeit 89 Corona-Fälle, 30 Kontaktpersonen sind in Quarantäne.