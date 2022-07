Mauerwerk des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes in Wormeln soll erhalten werden

Warburg-Wormeln

Der Dachstuhl des historischen Schafstalls in Wormeln wird seit Montagmorgen abgerissen. Im Vorfeld hatte es Kritik am Zustand des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes in der Ortsmitte gegeben.

Von Silvia Schonheim