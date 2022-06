Daniel Stiene regiert in Peckelsheim

Den Hofstaat bilden insgesamt 15 Paare: Henrik Stiene und Delia Stecker, Marvin Huschen und Mareen Stiene, Dominik und Chrissanthi Stiene, Tobias und Viktoria Baacke, Sören Ihmor und Annika Lames, Patrick und Katja Tomberg, Marvin und Andrea Striewe, Christopher Schäfers und Svenja Vornholt, Peter und Lisa Legge, Jasper und Alina Konerding, Marco und Corinna Löseke, Denis Stolte und Jennifer Eilers, Thomas Kleinschmidt und Anna Legge, Eric Wallis und Gina Stock sowie Marcus Hagemeyer und Regina Behler.

Das Festprogramm

Am kommenden Wochenende wird das Schützenfest in Peckelsheim gefeiert. Höhepunkt der drei Schützenfesttage ist der große Festumzug am Sonntagnachmittag.

Das Fest beginnt am Samstag, 25. Juni, um 18.30 Uhr mit dem Großen Zapfenstreich an der Schutzhütte der Feuerwehr. Die Schützen treten dazu wie gewohnt bei der Volksbank an. Anschließend ist Tanz mit der Band „Unglaublich“ in der Halle.

Am Sonntag, 26. Juni, treten die Schützen um 14 Uhr zum großen Festzug bei der Volksbank an. Nach dem Abholen der Fahnen übernimmt der Oberst das Kommando vor seinem Elternhaus in der Langen Torstraße. Dann werden Königspaar und Hofstaat in der Hiddesser Straße abgeholt. Dort tritt auch die Altenkompanie mit an.

Marschroute durch Peckelsheim

Die Marschroute führt dann durch die Lützer Straße über den Busbahnhof, Helmernsche Straße, Lützer Straße und Lange Torstraße zum Sportplatz. Hier finden der Vorbeimarsch des Hofstaates am Schützenbataillon und der Parademarsch statt. In der Halle folgen um 17.30 Uhr die Ehrungen für die amtierenden Majestäten und die Jubelkönigspaare sowie der Königstanz. Um 20 Uhr marschiert die Polonaise auf den Sportplatz, anschließend folgt der zweite Tanzabend ebenfalls mit der Band „Unglaublich“.

Damenfrühstück inklusive Kaffeeflat

Am Montag, 27. Juni, ist um 9 Uhr eine Messe in der Pfarrkirche. Anschließend findet der Frühschoppen mit Bierkönigsschießen in der Halle statt. Erstmals findet von 10.30 Uhr an ein Damenfrühstück inklusive Kaffeeflat statt. Um 18 Uhr marschieren Königspaar und Hofstaat in die Halle. Bis 15.30 Uhr übernehmen „Die Spitzbuben“ die musikalische Begleitung. Im Anschluss übernimmt DJ Boris.