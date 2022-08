Das Eranos-Ensemble für Alte Musik bestreitet in Corvey den Abschluss des Klosterfestivals OWL

„Gemeinsam mit den Künstlern, den Akteuren vor Ort und unseren Besuchern haben wir die Vision eines Miteinanders entwickelt, die Mut macht und Hoffnung gibt, gerade in der jetzigen Zeit“, resümiert Festivalleiter Hans Hermann Jansen. „Wir nehmen die Menschen mit in eine eindrucksvolle Kulturlandschaft und zu Orten, an denen sich Wissen und Kunst, Weisheit und universelle Spiritualität auf unnachahmliche Weise verdichten. Orte, an denen Konfession, Alter, Geschlecht oder Nationalität keine Rolle spielen.“

Zufriedener Rückblick auf vielfältiges Programm

Die Veranstalter des Netzwerks Klosterlandschaft OWL blicken auf die bereits stattgefundenen vielfältigen Events des Festivals mehr als zufrieden zurück: So war etwa der weltweit agierende Fotojournalist und Pulitzerpreisträger Kai Pfaffenbach zu Gast im Kloster Brenkhausen und referierte an diesem Ort des Friedens über seine Arbeit in Krisengebieten und inmitten verstörenden Leids. Das Ensemble Trecanum reiste aus Straßburg an und verwandelte die Marienkirche Höxter mit Licht, Klang und mittelalterlicher Musik in "eine besondere Stätte der Kontemplation und Ruhe".

Transportierten auf dem Wittekindsberg in Porta Westfalica mittelalterliche Gesänge in die Gegenwart: Mitglieder der Gregorianik-Schola Marienmünster-Corvey. Foto: Kalle Noltenhans

Ein Konzert des Westfälischen Barockorchesters „La Fonte“ Münster unterhielt die Zuhörer im Kloster Marienmünster, des Weiteren gab es Orgelkonzerte in Lemgo und Borgentreich, und ein elfköpfiges Cellisten-Ensemble versetzte zusammen mit der Sopranistin Irina Trutneva in der Klosterkirche Blomberg die Zuhörer "ins Träumen und Schwärmen". „Blue Church“ mit einer faszinierenden Kombination aus Licht, Jazz und Gregorianik feierte Premiere in der Evangelisch-lutherischen Bartholomäuskirche in Bielefeld-Brackwede, während auf Bach-Wanderungen im Austausch mit den Künstlern literarische und musikalische Wege entstehen durften, die kulturelle Brücken schlagen und beziehungsreiche Verbindungen zwischen den Menschen und Orten schaffen. Die Jugend im Fokus hatte das „Ferientheater“ in der Abtei Marienmünster, das unter dem Titel „Bock auf Freiheit“ seinen Blick auf aktuelle Themen um Demokratie und Toleranz richtete.

Begegnungen, Orgelmusik und der Klang des Friedens

Einen „Abend voller Musik und Genuss für alle Sinne, an dem die verschiedenen Komponenten der Musik Johann Sebastian Bachs auf erfrischend neue Weise gegenwärtig wurden“, gab es bei der „Bach-Nacht“ in der Abtei Marienmünster. Bei einem Konzert in der Evangelischen Kirche Maria im Weinberg in Warburg trafen Gregorianik und Musik der Renaissance auf moderne Klangcollagen und Videoinstallationen – Mit „Pax optima rerum – Geistliche Musik im Dialog mit der Gegenwart“ griff das Männervokalensemble ColVoc einen Satz aus der Antike auf, der 1648 Motto des Westfälschen Friedens wurde und seither an Aktualität nie verloren hat: „Der Frieden ist das beste aller Dinge“.

Präsentierte in der Margarethenkapelle in Porta Westfalica seine Klangcollagen: der junge Komponisten Max Hundelshausen. Foto: Dirk Schelpmeier

Im Konzert in der Margarethenkapelle auf dem Wittekindsberg in Porta Westfalica begegneten Klänge aus der Vergangenheit experimentellen Instrumentalkompositionen. Die Gregorianik-Schola Marienmünster-Corvey hat die Bordesholmer Marienklage neu in Szene gesetzt und dieses spannende Mittelalterprojekt mit den elektronischen Klangtransformationen des jungen Komponisten Max Hundelshausen kombiniert.

Ein Werk, das die Grenzen seiner Zeit sprengte

Nun, auf der Zielgeraden, stehen nur noch zwei Veranstaltungen auf dem diesjährigen Klosterfestival-Kalender: Den Abschluss bilden zwei Aufführungen der „Marienvesper“ des Komponisten Claudio Monteverdi. Unter der Leitung von Frank Löhr ist dieses epochale Meisterwerk aus dem Jahr 1610 mit dem Eranos-Ensemble für Alte Musik sowie Solisten, Instrumentalisten und dem Konzertchor der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover zu erleben in der Klosterkirche Marienfeld (Harsewinkel) am Samstag, 13. August, ab 19 Uhr und in der Abteikirche Corvey Sonntag, 14. August, ab 17 Uhr. Der Eintritt ist an beiden Terminen frei.

Das Klosterfestival 2022 wird im Rahmen der Regionalen Kulturpolitik des Landes NRW sowie von den Kreisen Höxter, Lippe, Gütersloh und Paderborn, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe und der VerbundVolksbank OWL gefördert. Weiterführende Informationen zum Programm sowie zur Arbeit des Netzwerks Klosterlandschaft OWL gibt es im Internet: www.klosterlandschaft-owl.de.