Das Leben der Mode gewidmet

Warburg

„Auf das Leben! – Für das Leben!“ – so lautet der Titel unserer Serie über das jüdische Leben in Warburg, die sich an einer unlängst zu Ende gegangenen Ausstellung im Museum im „Stern“ orientiert. In Folge sieben geht es um Rosa Cohen, geb. Wittgenstein, die 1937 zum Ritter im Orden von Oranien-Nassau ernannt wurde.