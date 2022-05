Baustellenkommunikation in Warburg unzureichend

Warburg

Die Baustellenkommunikation in Warburg ist ein Problem. Das zeigt sich einmal mehr am Fall der Desenbergstraße. Das kritisiert Jürgen Vahle, Leiter der WESTFALEN-BLATT-Lokalredaktion Warburg, in einem Kommentar.

Von Jürgen Vahle