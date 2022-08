Das Weserufer in Beverungen wird zur Bühne

Beverungen

Stufe um Stufe wachsen die Tribünen gerüstmäßig in die Höhe, großes Gewusel herrscht auch rund um die Bühne, Hubwagen fahren hin und her, der nächste 40-Tonner muss entladen werden - die Aufbauarbeiten für das Weser Open Air in Beverungen laufen auf Hochtouren. Am Freitag, 26. August, stehen hier unter anderem Michael Schulte und Wincent Weiss auf der Bühne, am Samstag, 27. August, Sarah Connor.

Von Alexandra Rüther