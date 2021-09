Daseburger DJ hat ersten eigenen Song

Der Organisator der Autodisco „Der Berg bebt“, der Daseburger DJ Luca Augstein, hat seinen ersten Song veröffentlicht. „Afraid“ passt in die Corona-Zeit.

Der Mann aus Warburg-Daseburg legt seit fünf Jahren professionell auf und hat die Zwangspause in der Pandemie kreativ genutzt. Er organisierte in Zusammenarbeit mit der Kinobetreiberfamilie Schlinker die Autodisco „Der Berg bebt“ am Cineplex. Die zweite Veranstaltung wurde vom Kulturschatz gefördert. „Das war eine super Unterstützung für mich. Derzeit laufen die Planungen für eine weitere ähnliche Veranstaltung“, ist DJ Luca dankbar.