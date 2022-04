Daseburger wettet sich durch Chile

Wer dem Mann mit pinkfarbenen Haaren im Hasenkostüm, der auch schon mal rückwärts wandert oder tanzt, mitten in Chile begegnet, staunt nicht schlecht. Die farbige Haarpracht und die Verkleidung waren jeweils Wetten, zwei von vielen, die Rüdiger Koch eingelöst hat, um Geld für ein Haus und eine Bibliothek in Guatemala zu sammeln. Doch der Reihe nach.

Rüdiger Koch ist gebürtiger Daseburger. Er wohnt und arbeitet in Dortmund. Dort ist er als Lehrer für Spanisch, Englisch und Literatur am Immanuel-Kant-Gymnasium tätig. Er unterrichtet die Schüler von der fünften bis zur Q2-Abitur-Klasse.

Abi an der Hüffert

Nach seinem eigenen Abitur 2004 am Hüffertgymnasium in Warburg war Koch während seiner Studienzeit in Costa Rica in Mittelamerika. Es war ein soziales Projekt, bei dem Koch letztlich für sich mitnahm, dass man es noch besser machen könne. Der 36-Jährige nahm sich ein Sabbatjahr und brach nach Chile auf – um mit seiner Wanderung Geld zu sammeln.

Dieses fließt an die Organisation Techo-Centroamérica, die in Guatemala Häuser für die Ärmsten baut und ihnen damit Zugang zu sauberem Trinkwasser und Bildung verschafft. Nach seiner Chilewanderung fliegt er Ende April/Anfang Mai auch selbst nach Guatemala-City, um mitzubauen. „Ich habe zwar zwei linke Hände, aber es wird sich etwas finden, bei dem ich mithelfen kann“, ist sich der Gymnasiallehrer sicher. Zumal vor Ort auch eine Bibliothek für Kinder aufgebaut werden soll.

Skurrile Aufgaben

Um mit seiner Wanderung Geld zu generieren, wandte sich Rüdiger Koch über die verschiedenen sozialen Medien im Internet an die Menschen. Er bat darum, für jeden gelaufenen Kilometer etwas Geld zu spenden. Zweitens bot er an, gegen eine Spende gegen ihn zu wetten. Seitdem wettet sich der Daseburger durch Chile und erledigt für den guten Zweck selbst die skurrilsten Aufgaben.

Mit dem Versuch, einen Straßenhund zu dressieren, ist Rüdiger Koch allerdings gescheitert. Foto: Rüdiger Koch

Aktuell läuft etwa noch die dreiteilige Bierwette: Zunächst sollte Koch in Chile ein deutsches Bier kaufen und trinken, dann ein Dortmunder. Beides hat geklappt. Jetzt ist er auf der Suche nach einem Warburger Bier. „Das wird schwer, aber es wäre auch richtig schön, ein Bier aus der Heimat zum Abschluss in Santiago de Chile zu trinken“, sagt der Spendenwanderer.

Als Hase unterwegs

Im Hasenkostüm oder rückwärts wandern – auch diese Wetten hat er eingelöst. Auch die Haare pink zu färben, war kein Problem. Einem Hund, der ihm ein paar Tage gefolgt war, das Kommando „Sitz“ beizubringen, dem hat sich der chilenische Streuner leider verweigert. Da musste Rüdiger Koch dann selbst in die Geldbörse greifen. Denn so gehen die Wetten: Wer verliert, der zahlt.

Auch im Hasenkostüm ist Rüdiger Koch schon unterwegs gewesen. Foto: Rüdiger Koch

Santiago de Chile war der Ausgangspunkt der Wanderung und er wird auch der Endpunkt sein. Dort hatte Rüdiger Koch zunächst eine Tagestour gemacht, bevor es mit Nachtbussen in den Süden nach Pucón ging. Von dort zog er los. Mit Ultraleichtzelt, Rucksack und Handy. Koch übernachtet in Nationalparks oder sehr günstigen Herbergen. „Die Stopps in den Unterkünften müssen sein, weil ich Strom und Internet für das Handy brauche“, erklärt er. Denn nur über diese Interaktion können neue Wetten angenommen und die Beweisfotos anschließend ins Netz gestellt werden.

Ziel: 500 Kilometer, 6000 Euro

Sein Plan war, in vier Wochen 500 Kilometer zu wandern und 6000 Euro zu generieren. Am 11. April, nach Tag 14, waren bereits 350 Kilometer absolviert. Im Schnitt hatte der Daseburger dabei 23,8 Kilometer pro Tag zurückgelegt. Selbst ein schmerzender Fuß hielt ihn nur kurzfristig auf.

Speziell vorbereitet hat sich Rüdiger Koch auf das Abenteuer übrigens nicht. In seiner Freizeit joggt er gerne, im Urlaub hat er schon Wanderungen unternommen – mit diesen Voraussetzungen schlägt er sich prima. Und vielleicht besser, als gedacht. „Nach derzeitigem Stand werden es mehr Kilometer und damit auch mehr Geld werden. Vielleicht können wir sogar zwei Häuser bauen“, hofft Koch.

Über Insta und WhatsApp erreichbar

Und er freut sich über weitere Wettangebote. Mit seiner Reise hat der gebürtige Daseburger in Chile bisher nur positive Erfahrungen gemacht. So bekam er bei den Wetten stets Hilfe. Als zum Beispiel sein Regencape zerschlissen war, wurde ihm ein neues geschenkt. „Es sind auch Menschen aus Solidarität zwei Tage mit gewandert. Es gibt einfach eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft.“ Und vielleicht kann jemand ja noch dabei helfen, ein Warburger Bier auftreiben.

Infos über Rüdiger Kochs Reise gibt es über das soziale Netzwerk Instagram oder per WhatsApp an 00491782373778.