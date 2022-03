Datenautobahn durch Warburger Schulen

Warburg

Schnelles Internet ist an den Warburger Schulen kein Problem mehr. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre hat die Stadt Warburg als Schulträger ihre Schulen in Sachen Digitalisierung auf den neuesten Stand gebracht. Gefördert wurde das Projekt durch den Digitalpakt NRW mit einer Summe in Höhe von 978.000 Euro. Die flossen in die digitale Ausstattung und Ertüchtigung der Infrastruktur.

Von Verena Schäfers-Michels