Den Aufzug in Warburg zum Thema machen

In Warburg hat der Architekt Andreas Kropp Pläne zum Bau einer Aufzugsanlage zwischen Alt- und Neustadt öffentlich gemacht. Ein solcher Lift war zuletzt auch im Fußverkehrs-Check und beim Auftakt für das Innenstadtkonzept angeregt worden. "Ein Thema, das perspektivisch in der Politik diskutieren werden sollte", kommentiert WESTFALEN-BLATT-Redakteur Jürgen Vahle.

Der Weg zwischen Alt- und Neustadt ist nicht weit. Aber er zieht sich.“ Das behauptet zumindest Franz Freitag gelegentlich, ältester Warburger CDU-Ratsherr und Zeremonienmeister beim Meisterfrühstück. Und da er bekanntlich in der Altstadt zur Welt gekommen ist, heute aber in der Neustadt wohnt, weiß er, wovon die Rede ist.

Aber auch ohne den humoristischen Anteil an dem Thema kann festgestellt werden, dass es für Fußgänger beschwerlich ist, von unten nach oben oder andersherum zu laufen. Dazu bedarf es auch nicht erst der Expertise von Planungsbüros aus Dortmund oder Berlin. Dass nun vor dem Hintergrund der Verkehrswende und des Ausbaus im touristischen Bereich nach Lösungen für das Problem gesucht wird, ist eine gute Sache.

Dass die scheinbar etwas spinnerte Idee eines Aufzugs durchaus finanzierbar ist, dürfte manchen überraschen. Der Knackpunkt scheint auch weniger in den Finanzen zu liegen. Wenn das Projekt politischer Wille ist, wird das Geld schon irgendwie bereitgestellt werden. Viel eher dürfte es zum Problem werden, den Denkmalschutz und natürlich die Altstädter selbst zu überzeugen. Manche bekommen ja schon Schnappatmung, wenn – wie zuletzt geplant – auf dem Altstadt-Markt ein Lebensmittelautomat aufgestellt werden soll.

Und jetzt ein 60 Meter hoher Turm in den alten Weinberg? Kann das klappen? Kommt drauf an. Wer sieht, wie smart beispielsweise in Erfurt ein Glasaufzug hinauf zum Petersberg führt oder wie sinnvoll in Baden Baden oder Marburg Ober- und Unterstadt mit einem Lift verbunden sind, der merkt: Da könnte auch in Warburg was gehen.

Was sagen Sie dazu? Der Steg, der den Turm mit der Neustadt verbindet, böte dem Besucher einen grandiosen Ausblick über die Stadt. Foto: Architekturbüro Kropp Ob der „Weinbergturm“ gebaut wird, steht natürlich noch nicht fest. Aber allein die ersten Planungen dürften zu Diskussionen anregen. Was halten Sie von dem Projekt? Ist es sinnvoll und eine große Chance für die Stadt oder eine Verschandelung der Altstadtkulisse und überflüssig? Schreiben Sie uns Ihre Meinung, die wir gerne veröffentlichen. Das geht am schnellsten per E-Mail unter warburg@westfalen-blatt.de. Natürlich freuen wir uns auch über Briefe, die an das WESTFALEN-BLATT, Kalandstraße 17, 34414 Warburg, gesendet werden können. Wir sind gespannt auf Ihre Reaktionen und Ideen. ...

Nun haben die Warburger mit ihrem Innenstadtkonzept, dem geplanten Neubau der Bäder und vielen weiteren Projekten schon jetzt jede Menge um die Ohren. Aber Rom ist bekanntlich auch nicht an einem Tag erbaut worden. Der „Weinbergturm“ sollte zumindest einmal als politisches Thema diskutiert werden. Verdient hätte er es.