Kreis Höxter

Zwei ausgebüchste Nandus haben Polizei und Bevölkerung im Kreis Höxter genarrt. Dass es zwei waren, wurde erst klar, nachdem es am Dienstag eine Nandu-Sichtung bei Daseburg gab, obwohl ein Nandu am Montagmittag bei Alhausen von einem Jäger waidgerecht erlegt wurde, so Polizeisprecher Jörg Niggemann.

Von Frank Spiegel