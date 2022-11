„Der Kreis Höxter kann Krise“

Im Haushaltsplanentwurf des Kreises Höxter für 2023 stehen den veranschlagten Ausgaben von 309,8 Millionen Euro nur etwa 307,6 Millionen Euro Einnahmen gegenüber. Das Defizit – 2,2 Millionen Euro – soll aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Diese wird zum Jahresende wahrscheinlich 10,9 Millionen Euro umfassen. Es bleibt also ein Polster. Die von den Städten zu entrichtende Kreisumlage steigt geringfügig.

Landrat und Kämmerer bringen Etatentwurf mit 310 Millionen Euro Volumen in Kreistag ein – erste Verbandsumlage für NPH

Landrat Michael Stickeln und Kreiskämmerer Gerhard Handermann haben den Etatentwurf jetzt in den Kreistag eingebracht. Er sei eine Finanzplanung, mit der „wir unsere Handlungsspielräume mit generationengerechtem Augenmaß nutzen werden“, betonte Stickeln. Denn: Die Kommunalfinanzen müssten nachhaltig sein. „Ich kann Ihnen deshalb versichern, dass wir den Kreishaushalt zukunftsorientiert, aber unter Berücksichtigung der unsicheren – insbesondere finanziellen – Variablen solide aufgestellt haben. Insbesondere auch mit Rücksicht auf unsere Städte wurde kritisch geprüft, was realisierbar ist und was nicht“, resümierte der Landrat. „Unser gemeinsames Ziel muss es sein, auch morgen sagen zu können, dass wir gestern richtig gehandelt haben.“