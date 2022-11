„Wir sind überwältigt von der großen Hilfs- und Spendenbereitschaft“, sagt Sabrina Gerke. Die von ihr und ihrem Lebensgefährten Jesko Heinze ins Leben gerufene Spendenaktion für die an einem Tumor erkrankte Lütmarser Schülerin Marie (14) hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt.

Allein beim Backyard Ultra in Lütmarsen sind 7850 Euro zusammen gekommen, die der Familie jetzt überreicht worden sind.

Die Spendenaktion beim vom TuS Lütmarsen und TuS Ovenhausen ausgerichteten Ultra-Lauf mit Basisstation am Pfarrheim in Lütmarsen war die erste große öffentliche Aktion. Die Spendenbox war schon am Veranstaltungstag gut gefüllt, dazu gab es die Möglichkeit, auf jede Runde eines Läufers einen bestimmten Betrag zu setzen. „Diese Idee kam sehr gut und hat unter den Läufern eine Eigendynamik entwickelt“, berichtet Lauf-Organisator Markus Spieker.

So seien auch in den Tagen nach der Veranstaltung weiter Spenden eingegangen. „Einige haben ihre Summe dann sogar noch aufgestockt“, freut sich Sabrina Gerke und fügt hinzu: „Wir bedanken uns bei allen, die sich beteiligt haben“.

Bei der 14-Jährigen Marie Kemsies aus Lütmarsen war in den Sommerferien ein Hirntumor diagnostiziert worden. Noch in den Ferien war die Jugendliche operiert worden. Während der Corona-Zeit hatte sie sich intensiv mit den USA beschäftigt und träumt seither von einer Reise an die Westküste. „Diesen Traum würden wir ihr und ihrer Familie mit der Spendenaktion gerne erfüllen“, betont Gerke, die damit vor allem Kraft im Kampf gegen den Krebs schenken wollte.

Da sich nach der erfolgreichen Premiere beim Backyard-Ultra in Lütmarsen noch weitere Vereine, Gruppierungen, Privatpersonen sowie Kindergarten und Feuerwehr beteiligt haben, wird die Realisierung des Traumes immer konkreter. „Die Reisepässe sind schon beantragt“, weiß Sabrina Gerke.