Desenberg in mystischem Licht

Dr. Winfried Michels ist es am vergangenen Samstag gelungen, den Desenberg im mystischen Licht des Mondes zu fotografieren. „Bei abnehmendem Dreiviertelmond – fast noch Vollmond – habe ich die Aufnahme mit meiner Canon EOS R5 gemacht“, erklärt der WESTFALEN-BLATT-Leser.

Für das Foto hatte Dr. Winfried Michels sich gegen 22.35 Uhr mit Kamera und Stativ am Ostheimer Weg (Daseburg/Warburg), Blick aus Westen in östliche Richtung auf den Desenberg, positioniert. Die Aufnahme des beleuchteten Desenbergs glückte ihm bei 2,0 Sekunden Belichtung bei f 1,8, ISO 400.

Der Münsteraner wurde 1956 in Daseburg geboren und machte 1975 sein Abitur am Gymnasium Marianum. Winfried Michels studierte und promovierte in Münster und ist seit 1992 Geschäftsführer des Instituts für Siedlungs- und Wohnungswesen der Universität Münster. Seine große Verbundenheit und Liebe zur alten Heimat, wo er viele Verwandte und Freunde hat, ist geblieben.