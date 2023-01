Mehr Verkehrsunfälle und zehn Unfalltote im Kreis Höxter

Kreis Höxter

Wenn Markus Tewes morgens sein Dienstzimmer in der Polizeibehörde betritt, dann führt sein Blick immer auch über einen Zettel mit der Grundregel der Straßenverkehrsordnung: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.“ Würde das jeder beherzigen, so Tewes, würde die Welt auf den Straßen anders aussehen.

Von Harald Iding