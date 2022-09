Teichfest in Engar am 17. September mit Lichtermeer am Abend

Willebadessen-Engar

Den ein oder anderen Kuss hat der Frosch am Höpperteich bereits bekommen. Seinen Namen hat er dabei aber nicht verraten. Fridolin, Rana, Hansi oder Hugo von der Höpper? So soll die Froschskulptur von Bildhauer Raphael Strauch heißen. Auf welchen Namen er getauft wird, erfahren die Gäste beim Teichfest am Samstag, 17. September, in Engar.

Von Silvia Schonheim