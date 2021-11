„Die Nachfrage ist einfach riesig“

Warburg

In Zimmer 116 der Warburger Stadtverwaltung steht das Telefon nicht still. Seit Donnerstagmorgen rappelt es in einer Tour. Dort nehmen vier Mitarbeiterinnen in Wechselschicht Anmeldungen für die großen Impftermine in der Stadthalle am 26./27. November sowie am 10./11. Dezember entgegen.

Von Jürgen Vahle