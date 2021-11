Die Raser in der Altstadt stoppen

Diverse Änderungen wollen Anlieger für ihre Klockenstraße erreichen, um Raser in der Warburger Altstadt zu stoppen. Mit ihren Wünschen kommen die Bürger beim Kreis Höxter aber nicht weiter, beklagen sie.

Im kommenden Jahr will der Kreis Höxter 270.000 Euro ausgeben und 850 Meter der Kreisstraße 11 zwischen dem Kreisel Paderborner Tor und der Langen Straße in Warburg sanieren. Anlieger der Klockenstraße, also dem Teilstück zwischen Johannisturm und Eckmänneken und ebenfalls von der Sanierung betroffen, haben da noch ein paar Wünsche – kommen aber nicht weiter.