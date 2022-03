Lange fuhr die Angst mit. Die Angst, es nicht bis zur Grenze zu schaffen. Die Angst vor Bomben, die aus der Luft womöglich ihr Auto treffen. In Polen angekommen, atmeten die beiden Frauen und ihre Töchter zum ersten Mal auf. Und jetzt in Brakel erholen sie sich von den Strapazen der sechstägigen Reise. Sie schöpfen Kraft und sind dankbar, dass eine Familie sie aufgenommen hat und ihnen mit Rat, Tat und freundschaftlicher Verbundenheit zur Seite steht.

Wenn Tetiana A. (39) und Marjna I. (36) von ihrer Flucht mit dem Auto aus der ukrainischen Heimat erzählen, dann erscheinen Selbstverständlichkeiten wie das Dach über dem Kopf, das Familienleben und der Schulbesuch der Kinder in einem anderen Licht – weil Putins Krieg den Menschen in der Ukraine diesen vermeintlich sicheren Boden brutal unter den Füßen wegzieht und das Volk in unfassbares Leid stürzt, nur weil es frei und selbstbestimmt leben will.