Diemel-Schautafel muss noch warten

Freiwillige um den Warburger Rainer Pons hatten zuletzt angeregt, dass die mehr als 120 Obstbäume entlang des Werkgrabens der Diemel zurückgeschnitten und in Zukunft besser gepflegt werden sollen. Sie boten auch ihre Mithilfe an. Ihr Anliegen war damals in den Warburger Gremien positiv aufgenommen worden. Der Bauhof hatte sich wenig später an die Arbeit gemacht.

