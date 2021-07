„Dieses Amt hat mir viel bedeutet, mich viel gefordert und mir zugleich aber auch viel gegeben“

Nach fast 46 Jahren in Diensten der Hansestadt Warburg verlässt Klaus Braun nun das Behördenhaus und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Der 63-Jährige wird am heutigen Freitag offiziell das letzte Mal die Tür seines Büros hinter sich schließen.

Klaus Braun (63) geht nach 46 Jahren in Diensten der Stadt Warburg in den wohlverdienten Ruhestand. Wenn der langjährige 1. Beigeordnete am heutigen Freitag offiziell das letzte Mal die Tür seines Büros hinter sich schließen wird, nimmt er auch das Bild eines Fisches mit nach Hause. Er hatte das von seiner Frau und seinem Sohn gestaltete Werk zum Einzug in das neue Büro erhalten.

Zum Abschied des 1. Beigeordneten hat der stellvertretende WB-Redaktionsleiter Ralf Benner mit ihm gesprochen.

Welche persönlichen Gegenstände aus dem Büro werden Sie mit nach Hause nehmen?

Klaus Braun: Dies wird zum einen ein von meiner Frau und meinem Sohn zum Einzug in das neue Büro gestaltetes Bild eines Fisches sein, der aus Steinen gestaltet wurde, die an den Stränden in der Bretagne gesammelt wurden. Zum anderen ein Füller, den ich von meinen Kolleginnen und Kollegen zum bestandenen Studium geschenkt bekommen habe und mit dem ich in all den Jahren meine Unterschriften geleistet habe.

Nachdem Bürgermeister Michael Stickeln als Landrat nach Höxter gewechselt war, hatten Sie als sein allgemeiner Stellvertreter um Entpflichtung von Ihrer Aufgabe zum 31. Juli 2021 gebeten. Fiel Ihnen diese Entscheidung schwer?

Klaus Braun: Meine Entscheidung mit 63 Jahren, nach 46 Dienstjahren, in den Ruhestand zu gehen, stand in keinem direkten Zusammenhang mit dem Wechsel von Herrn Stickeln in das Amt des Landrates. Die Lebensplanung meiner Frau und von mir sah schon seit einigen Jahren das mögliche Ausscheiden aus dem aktiven Dienst zu diesem Zeitpunkt vor. So habe ich bereits im Dezember 2019, unabhängig von der bevorstehenden Kommunalwahl, den Rat gebeten, mich mit Ablauf des 31. Juli 2021 in den Ruhestand zu versetzen. Dieser Bitte ist der Rat dankenswerterweise gefolgt. Eine solche Entscheidung fällt einem nach einer so langen Dienstzeit selbstverständlich nicht leicht. Ich habe diese lange und umfassend mit meiner Frau und meiner Familie besprochen und letztendlich die Entscheidung persönlich für richtig gehalten.

Fällt Ihnen der Abschied vom Amt des 1. Beigeordneten leicht?

Klaus Braun: Nein, der Abschied fällt mir nicht gerade leicht. Dieses Amt hat mir in all der Zeit viel bedeutet. Es hat mich viel gefordert und mir zugleich aber auch viel gegeben. So hat mich in den letzten Wochen durchaus eine gehörige Portion Wehmut begleitet. Da der Zeitpunkt des endgültigen Abschieds jetzt unmittelbar bevorsteht, überwiegt nun doch die Freude auf die freie und entspannte Zeit im Ruhestand.

In den vergangenen 13 Jahren war die Zeit, die Sie privat verbringen konnten, immer sehr begrenzt. Mit welchen Aktivitäten werden Sie Ihr Leben nach der Zeit im Warburger Rathaus gestalten?

Klaus Braun: Da in meiner Amtszeit die körperliche Bewegung deutlich zu kurz gekommen ist, werde ich auf jeden Fall das Radfahren und das Wandern intensivieren. Ich werde aber auch mit meinem neu erstandenen Vespa-Motorroller Touren durch unser schönes Kulturland Kreis Höxter und die angrenzende nordhessische Region unternehmen. Sobald die Corona-Pandemie das sorglose Reisen wieder zulässt, sind auch weitere Urlaubsreisen geplant. Einige Reiseziele sind noch offen. Zur Entspannung werde ich mich aber auch immer gern in ein gutes Buch vertiefen.

Was wird Ihnen fehlen, wenn Sie nicht mehr 1. Beigeordneter und allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters sind? Was hat Ihnen bei der Arbeit als 1. Beigeordneter besonders Spaß gemacht?

Klaus Braun: Die Funktion des 1. Beigeordneten gab mir die Möglichkeit, die positive Entwicklung meiner Heimatstadt im Zusammenwirken mit den Bürgermeistern und dem Stadtrat entscheidend mitzugestalten. Dies wird mir sicher ein wenig fehlen. Fehlen wird mir auch die stets angenehme Zusammenarbeit und das freundschaftliche Miteinander mit meinen Kolleginnen und Kollegen sowie der vertraute Austausch mit dem Bürgermeister, den Fraktionsvorsitzenden und den einzelnen Ratsmitgliedern. Besondere Freude hat mir immer die Begegnung und der Austausch mit unseren Bürgern sowie den Gästen unserer Stadt bereitet.

Und was wird Ihnen ganz bestimmt nicht fehlen, was hat Ihnen keine Freude gemacht?

Klaus Braun: Unsachliche Kritik, die oft schnell, ohne Hintergrundinformationen und zudem noch anonym geäußert wird, hat mich immer gestört und wird mir sicherlich nicht fehlen.

Sie sind jetzt 63. Werden Sie sich jetzt ganz aus der Öffentlichkeit zurückziehen oder werden Sie ehrenamtlich in der ein oder anderen Funktion weiterhin tätig sein?

Klaus Braun: Wenn man so lange für seine Heimatstadt gearbeitet hat, kann man sich meines Erachtens nicht ganz aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Ich werde sehr gern die bereits seit längerer Zeit übernommenen Funktionen im Förderverein HPZ Sankt Laurentius und im Aufsichtsrat der Sankt Johannes Warburg gGmbH weiter ausführen. Sollten sich später noch interessante Funktionen ergeben, die mir auch Spaß machen würden, werde ich zu gegebener Zeit hierüber nachdenken. Zunächst möchte ich aber die kommende freie Zeit für meine Familie, meine Freunde und für mich nutzen.

2008 sind Sie zum ersten Mal zum 1. Beigeordneten gewählt worden. Sie haben dieses Amt bis heute bekleidet. Welche Akzente haben Sie in dieser Zeit gesetzt?

Klaus Braun: In der Funktion des 1. Beigeordneten war es mir von Anfang an wichtig, eine größtmögliche Bürgernähe zu praktizieren. Mir waren immer die Menschen wichtig, für die ich und mit denen ich gearbeitet habe. So habe ich versucht, jederzeit sowohl für die Belange der Bürger als auch für die der Kollegen ansprechbar zu sein. Ferner glaube ich in aller Bescheidenheit zurückblickend sagen zu dürfen, dass ich in all den mir übertragenen Bereichen wertvolle Impulse habe geben können.

Sie haben in Ihrer Amtszeit vielen Bürgermeistern und Stadtdirektoren dienen dürfen. Unter welchen war es am spannendsten – und warum?

Klaus Braun: Die Zusammenarbeit mit allen Vorgesetzten war stets angenehm und vertrauensvoll. Für mich prägend war die lange Zusammenarbeit mit Stadtdirektor Walter Seulen (1979-1999) und am spannendsten und intensivsten, im Sinne Ihrer Frage, war natürlich die Zusammenarbeit in der Funktion des 1. Beigeordneten mit Bürgermeister Michael Stickeln, unserem heutigen Landrat. Herr Stickeln hat mich immer auf Augenhöhe gesehen und mich stets in alle Themen und Entscheidungen eingebunden. So haben wir uns in schwierigen Zeiten und komplexen Fragestellungen fast täglich immer offen, eng und vertraulich austauschen können, und es ist über den Dienst hinaus eine enge persönliche Freundschaft entstanden.

Welche Projekte konnten Sie erfolgreich umsetzen oder mitgestalten?

Klaus Braun: In der langen Amtszeit konnten natürlich einige Projekte im Zusammenwirken aller Entscheidungsträger umgesetzt werden. Spontan fallen mir hier ein: Errichtung der Sekundarschule, Etablierung der Schulsozialarbeit, Baumaßnahmen zur Erweiterung der Betreuungsmöglichkeiten an den Grundschulen, Erhalt der Grundschule-Teilstandorte in Ossendorf und Daseburg, Errichtung von Mensen an den weiterführenden Schulen, bauliche Erweiterungen der städtischen Kindergärten, Mitwirkung beim barrierefreien Umbau der Warburger Innenstadt, Übernahme der Stromnetze durch die Stadtwerke Warburg GmbH von der E.ON Mitte AG, Errichtung des Holzhackschnitzelheizwerkes.

Auf welche Leistung, auf welches Vorhaben, das Sie als 1. Beigeordneter mit auf den Weg oder zu einem Abschluss gebracht haben, sind Sie besonders stolz?

Klaus Braun: Stolz ist hier vielleicht nicht das richtige Wort. Aber ich bin sehr glücklich, dass wir gemeinsam mit allen Beteiligten, hier möchte ich insbesondere das schulische Team unter Leitung von Claudia Güthoff nennen, die Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich errichten konnten. Aufgrund des stark veränderten Schulwahlverhaltens der Eltern war eine Veränderung des Schulangebotes dringend notwendig geworden. Unsere Sekundarschule stellt sich heute als sehr erfolgreiche Schulform dar.

Welche Entscheidung ist Ihnen rückblickend besonders schwergefallen?

Klaus Braun: Das war die Entscheidung zur Einleitung der Schließung unserer Eisenhoitschule. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben reichten die Schülerzahlen für den Erhalt der Förderschule nicht aus und wir mussten die Schließung vornehmen. Dies war sehr bedauerlich, da an der Schule stets eine ausgezeichnete, sehr engagierte und sehr wertvolle Arbeit für unsere Schüler geleistet wurde.

Gibt es Beschlüsse von Rat und Verwaltung, die Sie im Nachhinein bereuen, wo Sie aus heutiger Sicht mit dem heutigen Wissen, vielleicht anders handeln würden oder müssten?

Klaus Braun: Hier kann ich Ihnen spontan keine konkreten Beschlüsse nennen. Wenn ich jedoch an die unvorhergesehene Schließung der Zuckerfabrik durch die Südzucker AG denke, hätten wir die Beschlüsse zum Umbau der Zentralkläranlage mehr auf die eigenen kommunalen Belange abstellen sollen.

Welches Projekt hätten Sie als 1. Beigeordneter vor dem Ende Ihrer Amtszeit noch gerne realisiert?

Klaus Braun: Gern hätte ich noch das bereits angestoßene Projekt „Errichtung eines Kombibades“ mit zu Ende geführt. Hier handelt es sich um eine wichtige Infrastruktureinrichtung, die für die positive Entwicklung unserer Stadt von großer Bedeutung sein wird. Da dieses Projekt noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird, konnte ich nur an den anfänglichen Überlegungen und Beratungen zur Gestaltung mitwirken.

Warum war Ihnen der Kontakt zur Basis immer wichtig? Welche Rolle hat für Sie in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit den Beschäftigten der Stadtverwaltung und im weiteren Sinne mit den Bürgern der Hansestadt Warburg gespielt?

Klaus Braun: Die Stadtverwaltung ist ein Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger. Daher ist es sehr wichtig, aus vielen Gesprächen und Kontakten die Vorstellungen und Wünsche der Menschen in unserer Stadt zu erfahren und gleichzeitig aber auch konstruktive Kritik und Hinweise zu erhalten, um diese in der weiteren Arbeit berücksichtigen zu können. Ich habe uns alle, die Kollegen, die Verwaltungsleitung und die Geschäftsführung der kommunalen Betriebe, stets als großes Team gesehen und die sehr angenehme und von gegenseitiger Wertschätzung geprägte Zusammenarbeit außerordentlich geschätzt. Die fachlichen Expertisen der Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Fachbereichen und den technischen Abteilungen waren für mich immer ein sehr wertvolles Fundament für zu treffende Entscheidungen.

Was würden Sie Ihrem Nachfolger im Amt gerne mit auf den Weg geben?

Klaus Braun: Mein Nachfolger, Andreas Niggemeyer, ist ein sehr erfahrener und kompetenter Verwaltungsfachmann, der die besten Voraussetzungen für die Übernahme der neuen Funktion mitbringt. Gute Ratschläge werde ich ihm daher nicht geben müssen. Ich wünsche ihm für seine neuen Aufgaben viel Erfolg, Kraft und das notwendige Quäntchen Glück, das auch der tüchtigste 1. Beigeordnete braucht.

Worauf freuen Sie sich nach Ihrer Zeit als 1. Beigeordneter ganz besonders?

Klaus Braun: Mein Leben wieder selbstbestimmter zu planen, wieder mehr Zeit für meine Familie, meine Freunde und für mich zu haben und auf die in Kürze bevorstehende Hausboot-Tour mit meinen Segelfreunden.