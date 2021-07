Digital in die Geschichte eintauchen

Über kleine QR-Codes will das DZD-Team den Germetern und Gästen des Ortes die Geschichte einzelner Gebäude näher bringen (von links): Tobias Hoppe, Maik Farack, Volker Schweins, Marc Engemann, Ortsvorsteher Thomas Vonde, Sascha Vonde und Stefan Waldeier. Das Projekt soll in den kommenden Monaten noch ausgebaut werden.

Wer hätte gewusst, dass das Haus des Gastes in Warburg-Germete auch am Sportplatz hätte gebaut werden können? Oder dass man in den Kirchturm nur noch durch einen kleinen Gang hinter der Orgel kommt? Und dass das Rückhaltebecken Teichmühle in Kürze für viel Geld saniert werden soll? Solche und viele weitere Informationen gibt es beim neuen digitalen Dorfrundgang im Luftkurort Germete zu entdecken.