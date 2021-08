Dirk David gewinnt Tippspiel

„Wochenlang wurde in Stadien von Glasgow bis Baku um Tore und Punkte gekämpft, ebenso lange wurden in Willebadessen die Spiele der Fußballeuropameisterschaft getippt. Mehr als 70 Fußballfans beteiligten sich am Tippspiel der KSJ und des TuS 1910 Willebadessen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach einem Monat des Rätselns erfolgte die Auflösung: Unter dem Namen des Londoner Zweitligisten „Millwall“ hatte Dirk David die Gesamtwertung gewonnen. TuS-Vorsitzende Jonas Franke überreichte ihm ein TuS-Trikot. Zweiter beim Tippspiel wurde Christoph Kröger. Seine Schwester Simone Kröger nahm stellvertretend den Preis, einen Gutschein für einen Kegelabend im Hotel Der Jägerhof, entgegen.

Auf den weiteren Plätzen landeten Alexander Plett, Michael Tönnies, Alexander Roth, Mike Hüpping und Vanessa Ernst. Richtige Tipps zu den Deutschlandspielen wurden von Stefan Köneke und Alexander Plett abgegeben. Unterstützt wurde die Aktion mit Preisen des TuS und der KSJ Willebadessen, des Hotels Der Jägerhof, der Löschbar sowie der Pizzeria Da Xanto.