Discoparty wird zum ersten „2G+“-Treffen

Eine „Welcome back Party“ ist für diesen Samstag ab 21 Uhr in der Warburger Stadthalle geplant. Ausrichter ist die DLRG-Ortgruppe, die sich als Unterstützung die Profis von Promedia und der „dito“-Veranstaltungsagentur ins Boot geholt hat.

DJ Steve Dorph (Foto) legt in der Warburger Stadthalle mit DJ Sventastic auf.

Die spannende Frage ist: Wie gehen die Veranstalter mit den Corona-Zahlen um. Am Freitag ist entschieden worden, dass die Party eine „2G+“-Veranstaltung wird. Es ist damit die erste im Warburger Land. Konkret heißt das: Wer mitfeiern will, muss genesen oder geimpft sein. Zusätzlich benötigter er noch die Bescheinigung über einen aktuellen negativen Test.

Der Test kann übrigens direkt vor Ort kostenlos gemacht werden: Vor der Stadthalle hat das Testcenter die Öffnungszeiten verlängert. „Uns ist bewusst, dass dies eine Benachteiligung einiger Personen darstellt, leider sehen wir aber keine Alternative“, heißt es in einer Pressemeldung.

Damit es vor der Stadthalle nicht zu Warteschlangen kommt, wird im Bedarfsfall ein zweiter Eingang eingerichtet. In der Stadthalle steht den Besuchern ausreichend Platz zur Verfügung. Die „2G+“-Regel (geimpft/genesen + getestet) wird am Eingang von einem professionellen Sicherheitsdienst geprüft. Papierdokumente sind nur im Original gültig. Zusätzlich ist der Personalausweis erforderlich. Vor der Stadthalle besteht Maskenpflicht. Gläser werden mit einer Spülmaschine gereinigt, die eine Mindesttemperatur von 60 Grad Celsius erreicht.

Nach all dem Aufwand soll aber auch kräftig gefeiert werden: Zwei DJs stehen an diesem Abend zur Verfügung: DJ Steve Dorph und DJ Sventastic, die beide schon viele Jahre hinter den Mischpults stehen. Der Eintrittspreis liegt bei zehn Euro an der Abendkasse. Einen Vorverkauf gibt es nicht. Eine bewachte Garderobe steht den Besuchern zur Verfügung.

Die letzte Party dieser Art war vor zwei Jahren in der Stadthalle Warburg gefeiert worden.