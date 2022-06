Die volle DJ-Power kommt am Samstag, 30. Juli, nach Daseburg. Auf dem Sportplatz findet von 16 bis 24 Uhr ein Festival statt, bei dem etwa 20 DJs aus verschiedenen Ecken der Nation teilnehmen.

„Im Kreis Höxter hat es so etwas zuletzt am Godelheimer See gegeben, die Summer City Beats“, berichtet DJ Luca vom Ausrichter Börde Events.