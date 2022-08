Dorfprojekte im Warburger Land werden umgesetzt

Trotz Preissteigerungen zwischen 30 und 35 Prozent werden die drei großen Dorfentwicklungsprojekte „Aktivzentrum Wormeln“ sowie der Umbau im Haus des Gastes in Germete und der Verwaltungsnebenstelle Scherfede umgesetzt. Wahrscheinlich ist der Baubeginn in Germete und Scherfede aber erst 2023. In Wormeln sind die Arbeiten bereits angelaufen.

In Wormeln wird die Sportanlage umfassend umgestaltet und auch die Twistetalhalle in Teilen saniert. In Germete wird das Haus des Gastes zu einem neuen Dorfgemeinschaftshaus umgebaut. In Scherfede soll in und um die Verwaltungsnebenstelle ein neuer Dorfmittelpunkt entstehen. Architekt Christoph Bassani (Büro Busch Bassani Dodt aus Warburg) ist für die Baustellen in Scherfede und Germete verantwortlich und erläuterte Details. Für das Wormelner Aktivzentrum gab Stadtbauingenieur Markus Engemann einen Lagebericht.