Dr. Eckhard Sorges führt Höxteraner Rotarier

Diese Amtszeit war erneut geprägt von der Corona-Pandemie. So wurden auch im Rotary-Club Höxter die Meetings hybrid abgehalten, um den persönlichen Einstellungen eines jeden nach direkter aber auch nach virtueller Kommu-nikation zu entsprechen. Diese besondere Situation hielt den Club allerdings nicht davon ab, auch weiterhin viele Projekte im Kreis Höxter und darüber hinaus zu unterstützten.

So wurde unter anderem der clubintern eröffnete Corona-Hilfsfonds für das Ehrenamt umgesetzt und die Mittel an diverse Vereine weitergeleitet. Im Rahmen des Präsidentenmottos „Natur und Umwelt im Kreis Höxter, schützen und nutzen“ wurden erneut der Naschgarten, die Stileichen an der Weser aber auch eine Aufforstungsaktion in Höxter, Beverungen und Brakel unterstützt. Der Krieg in der Ukraine war und ist das weitere, verheerende Thema dieser und der nun folgenden Präsidentschaft.

Der Präsident dankte besonders Andreas Decker und Benedikt Nesseler für ihr enormes Engagement im Rahmen der Ukraine-Hilfe. Anfang März erfolgte ein Aufruf zur Spende für die Ukraine durch Andreas Decker im Namen des Rotary-Clubs Höxter und mit Unterstützung des Kreises Höxter. "Und es gingen binnen kurzer Zeit unglaublich viele Sach- und Geld-spenden ein. So wurden im gesamten Kreis Höxter mehrere LKW-Ladungen an Sachspenden gesammelt und in Dalhausen und Beverungen gelagert, in tagelanger Arbeit sortiert und per Straße und Bahn in Richtung Ukraine dann verladen", heißt es in einer Pressemitteilung des Rotary-Clubs. Nur durch die Aktivität des Clubs und Einsatz unter anderem auch von Benedikt Nesseler, gelang es überhaupt, die Sachspenden über spezielle Wege und Kontakte in die Ukraine per LKW und Bahn zu bringen.

Auf Vermittlung des neuen Präsidenten Dr. Eckhard Sorges hielt sein in Höxter arbeitender ukrainischer ärztlicher Kollege Dr. Osadchyi einen Vortrag über die aktuell katastrophale medizinische Versorgung im Kriegsgebiet und so wurden 30.000 Euro als Geldspenden zielgerichtet in dringend benötigtes Operationsmaterial investiert und in die Ukraine gebracht.

Aber auch die geselligen Aktivitäten kamen im Club trotz bekannter Einschränkungen nicht zu kurz. Im Sommer konnten noch Aktionen umgesetzt werden, wie das Paddeln auf der Weser, die Besichtigung des Wasserkraftwerks an der Diemel in Warburg, Besuche auf dem Hammerhof in Scherfede und des Bildungshauses in Modexen. Sie brachten vielfältig Eindrücke und belebten das Clubleben. Achim Frohss bedankte sich bei seiner Frau Ute mit einem Blumenstrauß und bei allen Mitgliedern seines Vorstandes, besonders seinem Sekretär Stefan Berens für die gute und ver-trauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Nach diesem Rückblick übergab Präsident Frohss als Zeichen des Amtsübergangs die rotarische Glocke und die Präsidentenanstecknadel an Dr. Eckhard Sorges.