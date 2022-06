Dr. Elisabeth Klemm führt Zonta-Club Höxter

Beide übernehmen, wie sie bei der Ämterübergabe betonten, einen agilen und engagierten Club, der trotz der pandemiebedingten Einschränkungen der zurückliegenden zwei Jahre im Geist des Zonta-Leitgedankens „von Frauen für Frauen“ viel bewegt hat.

Ehrenamtspreis und Taschenbörse

Dr. Elisabeth Klemm dankte den scheidenden Präsidentinnen des Bienniums, Stephanie Viehhofer und der Hotelmanagerin Ute Sievers, für die Übergabe eines erfolgreichen Clubs. Auch in der Corona-Zeit konnte der „Young Women in Public Affairs Award“ für ehrenamtlich tätige junge Frauen vergeben werden. Außerdem brachte der Club 2021 in der Marienkirche seine beliebte Handtaschenbörse an den Start. „Dementsprechend konnten wir jeweils 3428 Euro Spenden an die Organisation ‚Medica mondiale’ und das Frauen- und Kinderschutzhaus im Kreis Höxter spenden“, schauen die neue Präsidentin und ihre beiden Vorgängerinnen zurück.

Spektakulär machte der Club am 25. November 2020 und 2021 mit der Kampagne „Orange The World“ und im vergangenen Jahr zusätzlich auch mit der Beteiligung an einer Menschenkette des Frauennetzwerks Höxter auf die Ächtung von Gewalt an Frauen aufmerksam. Vor einigen Wochen schließlich sammelten die Zonta-Frauen beherzt und zügig innerhalb des Clubs 7000 Euro für ein Durchgangs-Flüchtlingslager in der Westukraine.

Stephanie Viehhofer übergibt den Zonta-Hammer an die neue Präsidentin Dr. Elisabeth Klemm. Foto: Zonta-Club Höxter

An diese Akzentsetzungen möchte die neue Präsidentin anknüpfen. Jede Präsidentschaft stelle aber auch eine neue Herausforderung dar. „In diesem Jahr, im Rahmen der weltpolitischen Kriegssituation, ist für mich das Thema Gewalt an Frauen besonders aktuell. Unser Projekt ‚Zonta says no‘ zu Gewalt am 25. November bekommt vor dem Hintergrund des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine eine neue Dimension“, sagt Dr. Elisabeth Klemm. Genauso möchte das neue Führungsduo aber auch die lokalen Unterstützungsprojekte wie die vom Club mit ins Leben gerufene Frauenberatungsstelle der AWO sowie das Frauen- und Kinderschutzhaus verlässlich im Blick behalten.

„Nach der langen Zeit der eingeschränkten persönlichen Kontakte soll aber auch die innere Stärkung des Clubs nicht zu kurz kommen, um wieder mit voller Kraft nach außen aktiv werden zu können“, so die neue Präsidentin. Und: „Nicht zuletzt hoffen wir wieder auf eine gute Resonanz unserer Handtaschenbörse an Huxori Ende September“, betonen Dr. Elisabeth Klemm und Leonore von Falkenhausen.

Fäden in der Hand behalten

Sie beide haben den Eindruck, dass der Club an Zusammenhalt, Kreativität und Tatkraft nichts eingebüßt hat. Das sei Stephanie Viehhofer und Ute Sievers zu verdanken. Als Ute Sievers den Club führte (2020 bis 2021), ließ die Corona-Situation nur ein einziges Präsenz-Meeting zu. Alle anderen monatlichen Zusammenkünfte liefen digital. Trotzdem klappten die Absprachen für Initiativen. Bei Stephanie Viehhofer (2021 bis 2022) waren es dann immerhin schonmal wieder acht Präsenzmeetings. „Den lebendigen Zonta-Geist haben beide Präsidentinnen aufrechterhalten“, zollt die Nachfolgerin ihnen Respekt. „Es war imponierend zu erleben, wie Ihr die Fäden in der Hand behalten habt.“

Internationale Projekte unterstützt

Das tun Präsidentin und Vorstand immer auch mit dem Blick in die Welt. Denn der Club macht sich seit jeher sowohl vor Ort als auch auf internationaler Ebene dafür stark, dass Frauen und Mädchen ein gleichberechtigtes, selbstbestimmtes Leben führen können. Entsprechend unterstützen die Frauen Projekte von „Zonta international“ etwa gegen Zwangsehen und für einen gleichberechtigten Zugang für Mädchen zu Bildung in verschiedenen Ländern. Die Welt für Frauen ein bisschen gerechter machen: In diesem Anliegen ziehen Zonta-Clubs in aller Welt an einem Strang. Sie alle treffen sich Ende Juni bei der 65. Internationalen Zonta-Convention in Hamburg. Aus Höxter ist auch eine Delegation dabei.

Dem einstimmig gewählten neuen Vorstand gehören an: Dr. Elisabeth Klemm (Präsidentin), Leonore von Falkenhausen (Vizepräsidentin), Heike Jandt (Schriftführerin), Claudia Bonefeld (stellvertretende Schriftführerin), Ana Maria Castro de Linzner (Schatzmeisterin), Sabine Robrecht (Internet- und Clubbeauftragte) und Past-Präsidentin Stephanie Viehhofer. Den Förderverein „Freunde von Zonta“ führt Bettina Sturm. Um die Finanzen kümmert sich Schatzmeisterin Karin Freise-Sievers.