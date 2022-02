Drachenfest bekommt US-Schwester

Diemelstadt/Warburg/Sparta

Das Drachenfest bekommt in den USA eine kleine Schwester. Unter dem Namen „DrachenFest: Origins“ (Englisch: Beginn/Ursprung) wird ab 6. Juni auch in Camp Sacajawea in Sparta im Bundesstaat New Jersey gefeiert. Es soll der Beginn einer neuen LARP-Szene in Nordamerika sein.

Von Daniel Lüns