„Sie haben ihre wichtige Arbeit jahrzehntelang zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger ausgeübt“, dankte Landrat Stickeln zur Verabschiedung, als er die entsprechenden Urkunden überreichte. Alle drei Polizeibeamten, die zum Jahreswechsel ihren Ruhestand antreten, stammen gebürtig aus Höxter.

Der Erste Polizeihauptkommissar Rainer Queren kam im Jahre 1977 zur Polizei Nordrhein-Westfalen. Nach ersten Jahren in Köln und Bielefeld kam er schon 1982 zurück zur Kreispolizeibehörde Höxter. Hier war er in zahlreichen wechselnden Aufgabengebieten tätig und absolvierte auch den Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Polizeivollzugsdienst mit Bestehen der zweiten Fachprüfung im Jahr 1990. In den folgenden Jahren war er unter anderem Wachdienstführer in der Polizeiwache Höxter, Leiter der Fortbildungsstelle, Sportkoordinator sowie Dienstgruppenleiter in der Leitstelle. Von 2013 bis 2015 war Rainer Queren außerdem Leiter der Polizeiwache Warburg, bis er wieder zurück zur Leitstelle nach Höxter wechselte. Bereits im Juli dieses Jahres hätte er in den Ruhestand gehen können, er verlängerte aber bis zum Ende Jahres.

Polizeihauptkommissar Walter Disse trat im Oktober 1978 in den Polizeivollzugsdienst des Landes NRW ein. Nach einer ersten Verwendung bei der Einsatzhundertschaft Bielefeld kam er 1982 nach Detmold und blieb dort bis 1990.

Dann folgte die Versetzung zur Kreispolizeibehörde Höxter, für die er viele Jahre bei der Polizeiwache Bad Driburg tätig war. 2004 wurde er Bezirksbeamter für Bad Driburg, 2009 auch für Nieheim. Im Jahr 2013 folgte seine Umsetzung in das Verkehrskommissariat Höxter.

Im Oktober 1979 folgte Klaus Gröne dem Ruf zur Polizei des Landes NRW. Köln und Bielefeld waren die ersten Stationen in seiner Polizeikarriere, bis er 1989 als Kriminalkommissar zur Kreispolizeibehörde Höxter kam und dort in den Kriminalkommissariaten Warburg und Höxter tätig war. Danach war er unter anderem im Abteilungsstab tätig und übernahm im Jahr 2003 die Leitung der Polizeiwache in Höxter bis zum Jahr 2011. Dann wurde er zum Leiter des Führungs- und Lagedienstes ernannt. Eine Aufgabe, die der Erste Polizeihauptkommissar nun bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand ausübte.

Im Rahmen der Verabschiedung bedankte sich auch Polizeidirektor Christian Brenski für die langjährigen Dienste bei der Polizei.