Hubschrauber im Einsatz: Drei Teenager bei Altenheerse schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der K13 bei Altenheerse sind am späten Donnerstagnachmittag drei junge Insassen eines Hondas schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach ersten Informationen an der Unfallstelle war der Wagen mit den drei jungen Männern von Neuenheerse kommend in Richtung Altenheerse unterwegs. Am Steuer saß ein 18-Jähriger aus Willebadessen, seine beiden gleichaltrigen Mitfahrer stammen aus den Stadtgebieten Willebadessen und Bad Driburg.