Drei weitere Städte aus dem Kreis Höxter wollen zum Gemeindeforstamt

Für diesen Schritt gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen steht die Forstbetriebsgemeinschaft, der die drei Kommunen noch bis zum Jahresende angehören, vor dem Aus, weil sich kein Vorstand mehr findet. Zum anderen hatte das Regionalforstamt in Neuenheerse bis vor einigen Jahren neben der Betriebsleitung auch die Beförsterung und den Holzverkauf für die Forstbetriebsgemeinschaft übernommen. Der Holzverkauf für Dritte ist kartellrechtlich allerdings nicht mehr zulässig, so dass sich die Forstbetriebsgemeinschaft in einem vergleichsweise aufwendigen Konstrukt wiederfand. So musste sie der neugegründeten Forstwirtschaftlichen Vereinigung Hochstift beitreten, um die Holzvermarktung sicherzustellen. Da die Forstwirtschaftliche Vereinigung Hochstift aber keine eigene Holzvermarktungsorganisation aufbauen wollte, ist diese wiederum an der Genossenschaft Waldbauernholz Sauerland-Hellweg eG beteiligt. Diese vermittelt und organisiert den Verkauf des eingeschlagenen Holzes.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet