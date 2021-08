Dreierteam übernimmt Führung

Ein Dreigespann hat die Führung des Beverunger Löschzuges der Freiwilligen Feuerwehr übernommen. Die Brandinspektoren Kevin Feiler, Arnold Dunschen und Jürgen Blume sind die Nachfolger von Markus Knipping und Sebastian Groppe.

Markus Knipping fokussiert seine Kräfte nach der erneuten Bestellung als stellvertretender Leiter der Feuerwehr auf die Führung auf Gemeindeebene. Sein bisheriger Stellvertreter Sebastian Groppe zog sich Anfang des Jahres aus persönlichen Gründen von seinem Amt zurück. Beide wurden 2016 in das Amt des Löschzugführers eingesetzt und haben durch viele Aktionen wie Mitgliederwerbung oder Schnupperdienstabende den Löschzug für die Zukunft fit gemacht.

Fachbereiche gebildet

Die neue Führung ist bereits in das Amt eingeführt worden. Feiler übernimmt die Funktion des Löschzugführers und wird durch Dunschen und Blume in seinem Amt vertreten. Diese Konstellation hatte sich aus einer Führungskräftebesprechung innerhalb des Löschzuges ergeben, in der sich alle bereit erklärt hatten, die Führung zu übernehmen. Das hieraus entstandene Ergebnis hat auch der gesamte Löschzug in einem Online-Meeting bestätigt.

Die neue Löschzugführung ist nicht ohne Konzept gestartet. So sind bereits verschiedene Fachbereiche gebildet und aufgeteilt worden, bei denen nun auch Gruppenführer unterstützend tätig sind. Zusätzlich wurden „Fahrzeugpaten“ benannt, welche in Zukunft bei der Pflege und Wartung der Einsatzfahrzeuge die Gerätewarte unterstützen sollen. Auch das Thema Kommunikation wird in der neuen Führung großgeschrieben. Nach jedem Einsatz soll fortan am Gerätehaus eine Einsatznachbesprechung durchgeführt werden. In dieser wird für jede Einsatzkraft die vorgefundene Lage sowie die durchgeführten Maßnahmen erläutert. Neben der Ansprache von Verbesserungsvorschlägen wird auch positives Einsatzgeschehen hervorgehoben um mit jedem Einsatz ein Stückchen besser zu werden.

Neustart gelungen

Bedingt durch die Corona-Pandemie war der Start der neuen Löschzugführung etwas ruhiger als normal. So konnte die Übergabe der administrativen Arbeiten ohne praktischen Dienstbetrieb stattfinden. Allerdings haben die drei schon mehrere Online-Dienste durchgeführt, so dass bereits die meisten theoretischen Pflichtthemen bearbeitet worden sind, bevor wieder mit „Präsenzunterricht“ am Gerätehaus begonnen wurde. „Man merkt, dass alle die Dienstabende und den Feuerwehrdienst vermissen. Wir freuen uns auf den Neustart“, sagt die neue Führung.

Wer sich für die Feuerwehr interessiert, findet die Kontaktadressen auf der Homepage der Feuerwehr Beverungen. „Jeder bekommt bei uns einen Paten an die Hand, der ihm den Einstieg ins Feuerwehrleben so einfach wie möglich macht“, so die neue Löschzugführung.