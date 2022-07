Dringenberg feiert prächtiges Burgfest

„Ein feste Burg ist unser Gott“, glaubte der Reformator Martin Luther Anfang des 16. Jahrhunderts zu wissen. Dass man auf einer Burg auch wunderbare Feste feiern kann, das stellten jetzt erneut die Musikerinnen und Musiker der 1.400-Seelen-Gemeinde Dringenberg unter Beweis. Am Samstag hatten sie gemeinsam auf den Burghof eingeladen und begeisterten dort mit einem ebenso bunten wie unterhaltsamen Programm.

Begegnungen vor imposanter Kulisse: Das Dringenberger Burgfest gab den Menschen Gelegenheit, in geselliger Runde miteinander ins Gespräch zu kommen.

Angezogen fühlten sich davon offensichtlich nicht nur Einheimische, denn die auf dem äußeren Burghof geparkten Autos trugen Kennzeichen wie HH, BI, PLÖ oder EN. Dabei war die Stimmung bereits am Nachmittag so gut, dass vermutlich selbst die mittelalterlichen Burgherren und Burgfräuleins „ihr Wohlgefallen“ daran gefunden hätten. Das vermutlich auch deshalb, weil in dem mit Schwung und Leidenschaft gespielten Fehrbelliner Reitermarsch der Ruf nach dem „alten Kaiser Wilhelm“ mitschwang.