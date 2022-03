Dritter AWO-Transport aus Peckelsheim

Willebadessen-Peckelsheim

Seit Wochen engagiert sich das Team der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Peckelsheim für die Menschen in der Ukraine. So haben die Helfer Geld- und Sachspenden gesammelt – und am Dienstag bereits den dritten Bulli voller Hilfsgüter an die ukrainische Grenze geschickt.

Von Bettina Peters