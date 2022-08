Drogenhandel in Brakel: Angeklagter bekommt Zeit zum Nachdenken

Drei Stunden dauerte die Sitzung der 2. großen Strafkammer des Landgerichts. An deren Ende stand das Versprechen, sich demnächst wiederzusehen – um dann mit hinreichend genauen Angaben endlich Recht sprechen zu können. Der 36-Jährige aus Brakel soll mit Drogen gedealt haben, und das nicht zu knapp. Bei vier Gelegenheiten, so listet es die Anklage der Paderborner Staatsanwaltschaft auf, soll er verschiedene Betäubungsmittel beschafft und an Abnehmer weiter verkauft haben – die Mengen gehen jeweils in den Kilogrammbereich von Haschisch, Marihuana, Amphetamin und sogar Kokain. Insgesamt soll der Brakeler dabei fast 80.000 Euro umgesetzt haben. Auf die Spur gekommen waren die Drogenfahnder dem 36-Jährigen im Zuge französischer Ermittlungen: Dort hatten Fachleute im Jahr 2020 den so genannten Encro-Chat geknackt, ein verschlüsseltes Kommunikationssystem mit speziellen Handys, das überwiegend von Kriminellen genutzt wurde, um vor Entdeckung sicher zu sein. Ausgewerteten Daten wurden von Frankreich an deutsche Behörden weitergeleitet, um hierzulande zur Verfolgung von Straftaten genutzt zu werden – auch gegen den Brakeler. Bei ihm wurde am 28. Oktober vergangenen Jahres eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt, wobei ein Pfund Marihuana sichergestellt wurde. Die vier weiteren Anklagepunkte ergeben sich aus den Auswertungen von Chat-Protokollen mit „Geschäftspartnern“.

