Duales Studium: Beratung für Eltern im Kreis Höxter

Studieren und arbeiten gehen auch zusammen - und zwar in einem dualen Studium. Dieses wird laut einer Studie des Gütersloher Centrums für Hochschulentwicklung immer beliebter in Deutschland.

Dazu ist eine Anmeldung erforderlich. „Es geht vor allem auch darum, den Eltern Ängste zu nehmen und mit ihnen in den Dialog zu treten“, erläutert Kreisdirektor Klaus Schumacher als Leiter des Fachbereichs Bildung und Kreisentwicklung beim Kreis Höxter. „Dem Team ist es wichtig, auf die Chancen hinzuweisen und die Attraktivität des dualen Studiums als Anschlussperspektive nach dem Schulabschluss zu verdeutlichen.Dabei wollen wir verschiedene Modelle des dualen Studiums vorstellen. Für die Teilnehmenden gibt es Informationen aus erster Hand, denn es werden drei dual Studierende, die in einer regionalen Firma oder Behörde beschäftigt sind, über unterschiedlichen Modellen aus dem Dschungel des dualen Studiums berichten“, sagt Schumacher.

Vorbereitungen sind angelaufen

Die Veranstaltung richtet sich an Eltern und Erziehungsberechtigte von Schülerinnen und Schülern ab Klasse 10. Die Vorbereitungen sind bereits angelaufen. Claudia Müller von der Kommunalen Koordinierungsstelle Übergang Schule-Beruf und Berufs- und Studienberaterin Verena Reckert-Paixão von der Agentur für Arbeit freuen sich, dass mit Simon Bald und Lukas Weber von der Firma Franz Schneider in Brakel sowie Bastian Hennemann von der Agentur für Arbeit gleich drei duale Studenten bereit sind, sich den Fragen der Eltern zu stellen. „Wir sind sehr froh, dass wir auf diese Weise sehr konkret werden können, denn die drei Studenten berichten aus ihrer eigenen Erfahrung zu Themen wie Bewerbungsverfahren, Zugangsvoraussetzungen und Perspektiven nach dem dualen Studium“, sagt Claudia Müller.

Die Jugendberufsagentur Foto: Die Jugendberufsagentur im Kreis Höxter ist die Anlaufstelle für alle Fragen rund um Ausbildung, Studium und Arbeit sowie zur Bewältigung persönlicher oder familiärer Probleme, die den Weg ins Berufsleben beeinträchtigen. Kooperationspartner der Jugendberufsagentur im Kreis Höxter sind die Agentur für Arbeit Höxter, das Jobcenter Kreis Höxter, die Kommunale Koordinierungsstelle Übergang Schule-Beruf und das Jugendamt des Kreises Höxter. ...

Ergänzt werden die Berichte durch allgemeine Informationen. Am Ende haben Eltern und Erziehungsberechtigte die Möglichkeit, eigene Fragen an die dualen Studierenden zu richten. Die Veranstaltung wird von der Kommunalen Koordinierungsstelle Übergang Schule-Beruf im Kreis Höxter und der Agentur für Arbeit in Höxter im Rahmen von KAoA organisiert. „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) wird im Kreis Höxter mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union durchgeführt. Die Elternveranstaltung „Dschungel Duales Studium“ beginnt am Mittwoch, 4. Mai, um 18 Uhr und wird etwa anderthalb Stunden dauern.

Anmeldungen bis 3. Mai

"Selbstverständlich können auch die Jugendlichen selbst mit teilnehmen“, sagen die Organisatorinnen und weisen darauf hin, dass aus organisatorischen Gründen eine Anmeldung bis zum 3. Mai 2022 erforderlich ist. Dies geht am einfachsten online unter: www.berufsorientierung.kreis-hoexter.de/6978