E-Scooter-Fahrerin in Höxter angefahren

Der Unfall ereignete sich am Montag, 8. August, um 9.50 Uhr in Höxter an der Kreuzung Westerbachstraße/B 64. Ein 64-Jähriger kam mit seinem VW Golf von der Lütmarser Straße und wollte dann an der Ampelkreuzung nach rechts auf die B 64 in Fahrtrichtung Godelheim abbiegen.

Dabei achtete er nicht auf eine 27-Jährige, die mit ihrem E-Scooter zeitgleich auf dem Fußgängerüberweg die B 64 geradeaus in Richtung Westerbachstraße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Rollerfahrerin nur leicht verletzt wurde. Der E-Scooter wurde jedoch soweit beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.