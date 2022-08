Egger-Mitarbeiter in Vörden laufen für den guten Zweck

20 Aktive zählt die Gruppe in Vörden, wo vor allem MDF-Platten für die Möbelindustrie produziert werden. Und diese Aktiven sind bei vielen Volksläufen in der Region am Start. „Selbst in Coronazeiten, in denen 2020 und 2021 praktisch alle Läufe gestrichen waren, haben wir uns nicht ausbremsen lassen, Da fanden eben Sololäufe statt,“ berichtet Hendrik Laureyns, der Sprecher der Gruppe.

Mehr als 3000 Kilometer

Über 3000 Kilometer wurden in diesen beiden Jahren dennoch zurückgelegt. Weil das erlaufene Geld wie in den letzten Jahren in der Region bleiben soll, wurden jetzt drei soziale Projekte mit jeweils 2500 Euro bedacht: der ambulante Kinderhospizdienst Paderborn-Höxter, der Mukoviszidose Verein im Kreis und die Kindertagesstätte Mühlenwinkel (Ottbergen). Die Einrichtungen können die Unterstützung gut gebrauchen, sie finanzieren ihre Arbeit weitgehend über Spenden.

Geld bleibt in der Region

Der Kinderhospizdienst betreut mit 61 Ehrenamtlichen aktuell 31 Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern in den Kreisen Paderborn und Höxter. In diesem Jahr konnten 16 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für die Arbeit in den Familien zur Betreuung nicht nur der kranken Kinder, sondern auch von Geschwistern und Eltern gewonnen werden. Zwei Drittel der Arbeit finanziert der Hospizdienst über Spenden. Die Kindertagesstätte Mühlenwinkel arbeitet inklusiv, in fünf Gruppen werden auch behinderte Kinde betreut. Seit 2021 ist die Einrichtung als Familienzentrum anerkannt. Bei der Muscoviszidose handelt es sich um eine fortschreitende Stoffwechselerkrankung, die eine intensive Hilfe erforderlich macht. Auch Forschungsprojekte werden seitens des Vereins mit Spenden unterstützt. Anhand der Schilderungen von Vertretern der Projekte betonte Laureyns: „Das spornt uns an. Wir werden weitermachen.“