Eheleute aus Paderborn bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall auf der L828 in Bad Driburg-Neuenheerse sind zwei Autoinsassen aus Paderborn leicht verletzt worden.

Autos kollidieren auf der L828 in Bad Driburg-Neuenheerse

Die Polizei war bei dem Unfall in Neuenheerse im Einsatz.

Ein Mann (62) aus Bad Driburg befuhr nach Auskunft der Polizei an diesem Freitag (9. Juni) gegen 10.15 Uhr mit seinem Opel Astra die Paderborner Straße in Neuenheerse und beabsichtigte an der Kreuzung zur L828 geradeaus Richtung Herbram Wald auf der Straße Alte Ziegelei weiter zu fahren.

"Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Golf, der auf der L828 von Buke kommend in Richtung Willebadessen unterwegs war", berichtet Polizeisprecherin Ramona Ellebrecht. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei dem sich beide Insassen (79/ 83) aus dem VW verletzten. Ein Rettungswagen brachte die verletzten Eheleute, die aus Paderborn stammen, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Durch die Unfallschäden waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sperrung des Unfallbereichs konnte um 11.15 Uhr aufgehoben werden.