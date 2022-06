Ehepaar Frank regiert in Wormeln

Von Hannah Even

Bei schönem Wetter ist in Wormeln eine Woche nach Pfingsten mit neuem Festablauf von Freitag bis Sonntag das Schützenfest gefeiert worden. Das Königspaar Michael und Bettina Frank begrüßte dabei zahlreiche Schützen und Gäste, die das Wochenende gemeinsam mit ihnen feierten.

Bettina und Michael Frank waren als Königspaar der Mittelpunkt des Schützenfestes 2022 in Wormeln, das erstmals in einem neuen Modus gefeiert wurde.

„Seit zwei Jahren hing mein Kleid im Schrank“, scherzt Königin Bettina Frank, die gemeinsam mit ihrem Mann seit 2015 einen Installations- und Heizungsbaubetrieb in Wormeln führt. Ursprünglich wollte Ehemann Michael Frank nämlich bereits 2020 Schützenkönig in Wormeln werden, da sein Großvater Josef Menne 2020 sein 60-jähriges Königsjubiläum hatte. Da das Schützenfest 2020, ebenso wie das im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, konnte dieser Plan jedoch nicht in Tat umgesetzt werden.